Gibt es eine andere Wirklichkeit?

Von Nahtod-Erfahrungen (NTE) hört man heute aufgrund der medizinischen Fähigkeit zur Wiederbelebung vermehrt. Für Hirnforscher und Materialisten sind sie nüchtern eine Art „Rechenfehler“ des sterbenden menschlichen Gehirns. Fantasievolle Berichte dagegen suggerieren einen „Blick nach drüben“, einen „Beweis“ für das Jenseits. „Dagegen ist zu sagen: Nahtoderfahrungen sind immer Erlebnisse vor der Grenze des Todes, jenseits des Todes waren die Betroffenen nicht, sonst hätten sie nicht zurückgeholt werden können“, so Prof. Dr. Hans Kessler.

Gibt es empirisch nachprüfbare Sachverhalte, die dafür sprechen, dass wir mit einem von Körper und Gehirn ablösbaren Bewusstsein- und Person sein rechnen müssen? Sprengen solche Grenzerfahrungen – ähnlich wie mystische Erfahrungen – unsere begrenzte Sicht vom Menschen, von der Wirklichkeit und von Gott? Sind sie ein Vorschein über den Tod hinaus? Mit diesen Fragen setzt sich der in Werther lebende Theologe Hans Kessler in seinem Online-Vortrag „Nahtod-Erfahrungen: Hinweis auf eine verborgene Wirklichkeit und ein Leben über den Tod hinaus?“ auseinander. Knapp 50 Zuhörer folgten seinen Ausführungen am Bildschirm.