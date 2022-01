Gibt es in Paderborn zu viele Ampeln?

Ein Bild, das viele Autofahrer kennen: Oft und lange sieht man in Paderborn Rot.

Nach einer einfachen Rechnung gibt es offenbar zu viele Ampeln. Und die sind größtenteils auch noch veraltet. Viele Lichtzeichen-Anlagen werden in den kommenden Jahren ausgetauscht werden müssen, weil es keine Ersatzteile oder keinen Service mehr gibt. Das betreffe auch zahlreiche Hauptknotenpunkte, sagte Adler. In vielen Fällen seien dann Erdarbeiten notwendig, weil auch Kabel und Masten ausgetauscht werden müssten – wie zum Beispiel vor zwei Jahren am Neuhäuser Tor.