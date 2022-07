Giftpflanze fühlt sich wohl im Nabu-Beet

Dass man in einem naturnah angelegten Beet nicht nur immer das vorfindet, was als Bienen- und Insektenweide gepflanzt wurde, hat nun der Nabu feststellen müssen. Als unerwünschter Gast hatte sich eine heimische Giftpflanze ausgebreitet.

Im April hatten die Naturschützer in der Fußgängerzone ein etwa 50 Quadratmeter großes Beet des Möbelhauses Lange neu gestaltet. Mit einem Bagger wurde die bisherige Bepflanzung – ein Bodendecker namens Cotoneaster, zu deutsch Zwergmispel – entfernt. „Diese Pflanze ist ökologisch in etwa so wertvoll wie ein Schottergarten“, sagt Friedhelm Diebrok, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes.