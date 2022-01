Glanzlichter aus Flora und Fauna im Naturkundemuseum Paderborn

Bereits zum 23. Mal wurde der Wettbewerb ausgerufen, an dem über 800 Fotografen aus der ganzen Welt mit knapp 17.000 Bildeinsendungen teilnahmen. Aus diesen Einsendungen hat die Jury um die Grafikerin Mara Fuhrmann die schönsten Bilder ausgewählt und zur größten Foto-Wanderausstellung in Deutschland zusammengestellt. „Die künstlerischen und kreativen Bilder spiegeln alle Ansätze einer zeitgemäßen Naturfotografie wider und überzeugen durch die große Bandbreite an Motiven und ihre hohe Qualität“, erklärt Dr. Andrea Brockmann, Leiterin der städtischen Museen, die in diesem Jahr die Ausstellung betreut.

Es sind die Raffinesse und Mannigfaltigkeit von Landschaften, Pflanzen und Tieren, die den „Glanzlichtern“ ihren besonderen Charme verleihen: majestätische Berggipfel, zarte Heideblüten und fragile Schmetterlinge. Zum Gesamtsieger des Jahres 2021 wurde Fran Rubia aus Spanien mit seinem Siegerbild „Der Beobachter“ gekürt. Es zeigt einen Fuchs, der auf einer Schneefläche sitzt, den Rücken zum Betrachter gewandt. Das Foto wirkt durch seine starke Komposition, hat aber auch gerade in der jetzigen Zeit eine tiefere Symbolwirkung. Nicht nach hinten schauen, was gewesen ist. Nach vorn schauen, in eine ungewisse Zukunft.

Ebenfalls aus Italien stammt dieses Foto von Stanislao Basileo mit dem Titel „Im Sprung erwischt“. Foto: Stanislao Basileo

Der „Glanzlichter -Nachwuchs-Naturfotograf 2021“ ist der erst 11-jährige Tim Gerlach aus Bad Dürkheim. Eigentlich war er auf der Suche nach Raubvögeln, als er auf einen Gänsesäger – ein Entenvogel – aufmerksam wurde, der seelenruhig im Schneegestöber über ein Gewässer schwamm. Durch die Schwarz-Weiß-Bearbeitung wird der Gegensatz zwischen dunklem Wasser und hellem Schnee und somit die winterliche Atmosphäre betont.

Die Jury setzte sich in diesem Jahr aus dem Landschaftsfotografen Micha Pawlitzki, dem Biologen, Naturfotograf und NaturFoto-Chefredakteur Hans-Peter Schaub sowie der Veranstalterin des Naturfoto-Wettbewerbs Mara Fuhrmann zusammen.

Das Gewinnerbild des Fritz Pölking Award suchte Gisela Pölking aus: Marko König schuf das Foto „Nachttrunk“, das eine tropische Fledermaus beim Anflug auf eine Blüte zeigt. „Die Fotografie hilft uns dabei, diesen Blick auf unsere Umwelt und deren Schutz zu schärfen. Die Natur selbst hat im weltweiten Lockdown jedenfalls stellenweise aufgeatmet“, beschreibt Dr. Andrea Brockmann ihren Eindruck.

Beeindruckend ist auch diese Foto mit dem Titel „Walk The Line“, das dem Spanier Oscar Diez gelang. Foto: Oscar Diez

Zum Auftakt der Ausstellung hält der Naturfotograf Tobias Friedrich am Freitag, 14. Januar, den Vortrag „Below Surface – Naturfotografie im Ozean“ und entführt mit faszinierenden Fotos in eine für uns häufig fremde Welt. Beginn ist um 19 Uhr im Audienzsaal von Schloss Neuhaus. Aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an anmeldungmuseen@paderborn.de. Es gilt der 2G-Nachweis.

Die Ausstellung endet am 15. Mai. Das Naturkundemuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Karfreitag geschlossen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, ermäßigt zwei Euro.