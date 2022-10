Glanzlichter für die dunklen Tage

Vlotho

Die Ferienzeit ist vorbei, der eher triste und graue November naht. Das Team von Vlotho-Marketing wird aber auch in diesem Jahr in Kooperation mit Stadt, Kaufmannschaft, Kirchen und Vereinen für Veranstaltungsglanzlichter in dieser Zeit sorgen. Das WB hat hier eine Übersicht über einige der geplanten Events bis in die Adventszeit hinein zusammengestellt.

Von Joachim Burek