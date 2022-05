Glanzvolles Festival in der Stadthalle Holzminden

Das beliebte Festival der Blasmusik hat jetzt in der Stadthalle Holzminden eine glanzvolle 23. Auflage erlebt. Aufgetreten sind das Weserbergland-Orchester Bödexen, die Blaskapelle Brenkhausen und das Stahler Blasorchester.

Das Konzert begann eindrucksvoll mit dem Einlaufen der drei Orchester. Als erstes Lied intonierten die Musiker der drei Ensembles gemeinsam „The Washington Post March“. Mit den Worten „Wer hätte gedacht, dass das Konzert vor zwei Jahren das letzte für die Dauer von zwei Jahren gewesen ist“, erinnerte Moderatorin Dorothea Ruthe an das letzte Festival in der Stadthalle zurück. „Umso schöner ist es, dass wir heute wieder da sind.“

In den vergangenen zwei Jahren hatten es die Musiker nicht leicht. Die Corona-Pandemie legte sämtliches Vereinsleben lahm. Als nach strengen Kontaktbeschränkungen wieder Proben möglich waren, teilten die Musiker sich in kleine Gruppen auf, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Im August 2021 erfreuten die drei Orchester ihr Publikum dann mit dem Festival der Blasmusik als Open-Air-Gemeinschaftskonzert im Corveyer Schlossgarten.

Stefan Balke feiert sein Debüt

Die 23. Auflage war nun wieder in der Stadthalle Holzminden möglich. Das Weserbergland-Orchester Bödexen startete unter der Leitung von Stefan Balke mit der „Alcazar – Spanish Overture, Harmonikafantasie“. Tatjana Steinwachs war als Solistin an der Harmonika zu erleben. Beim Stück „Bergwerk“ (A Herz wie a Bergwerk) spielte sie ebenfalls das Solo. Zudem waren in einem Medley Lieder aus den 1980er Jahren miteinander vereint. Stefan Balke feierte dabei sein Debüt.

Die Blaskapelle Brenkhausen mit Dirigent Johannes Moritz trug mit dem „Sempre Unita“-Konzertmarsch und den „Symphonic Highlights from Frozen“ zum Konzert bei. Das Ensemble präsentierte Ausschnitte aus der Filmmusik des Disney-Hits „Frozen“. Bei „My Dream“, Solo für Flügelhorn, war Jörg Kuck als Solist am Flügelhorn zu erleben. Als letztes wurde „Mamma Mia! – The Musical“ gespielt, das auf Liedern der Pop-Band ABBA basiert.

Solidarität mit der Ukraine

Nach der Pause spielte das Stahler Blasorchester unter Dirigent Reinhard Meissner „Air Force One“, die Filmmusik „The Magnificent Seven“, das Stück „Godfather of Seville“ und den Marsch „Das Abzeichen“. Schließlich spielten die Orchester drei Stücke gemeinsam. Dazu gehörten „La Brass“ (Polka), „Heal the World“ und die Europahymne „ Ode „An die Freude“.

Mit diesen Liedern signalisierten die Musiker ihre Solidarität mit der Ukraine. Dorothea Ruthe sagte dazu: „Musik ist eine Weltsprache. Jeder kennt sie, jeder spricht sie. Musik verbindet und sie kennt keine Grenzen.“

Beendet wurde das Konzert mit der Ehrung der Moderatorin Dorothea Ruthe und der Dirigenten.