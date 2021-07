Glasfaser-Ausbau geht weiter

Die Kur- und Badestadt zündet den Daten-Turbo – und das aus gutem Grund. „Es gibt auch hier vor Ort noch einige wenige Internet-Anschlüsse, die nicht einmal über eine Geschwindigkeit von 30 Mbit pro Sekunde verfügen. Darunter sind neben etwa 40 Privathaushalten auch so wichtige Bad Lippspringer Einrichtungen wie die Kliniken und Schulen am Ort“, macht die Fachbereichsleiterin Bauen, Tanja Berghahn-Macken, im Gespräch deutlich.

In Bad Lippspringe geht der Glasfaser-Ausbau weiter. Ab Herbst dieses Jahres sollen die Pläne in die Tat umgesetzt werden.

Mit Geldern aus einem Förderprogramm des Bundes und des Landes sollen diese „weißen Flecken“ in wenigen Monaten verschwinden. Ausführende Firma in Bad Lippspringe ist ein Subunternehmen der Deutschen Glasfaser Holding. „Die Firma hat sehr frühzeitig Kontakt mit uns aufgenommen und sich detailliert über die konkrete Situation am Ort informiert“, betont Berghahn-Macken ausdrücklich.