Glasfaser kommt bis ins Haus

In Ottbergen und Bruchhausen wird das Glasfasernetz ausgebaut. Das hat die Deutsche Glasfaser am Montag mitgeteilt. Demnach hätten 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger beider Orte einen Vertrag bei dem Unternehmen unterzeichnet. „Damit ist der erforderliche Quote für den Glasfaserausbau erreicht“, sagt der zuständige Projektleiter des Unternehmens aus Borken, Lennart Götte. Im Dezember sah es danach zunächst nicht aus.

Das Unternehmen musste die so genannte Nachfragebündelung in die Verlängerung schicken. „Das hat sich gelohnt, viele haben die zweite Chance noch genutzt“, berichtet Götte weiter. Als Digitalversorger treibe sein Arbeitgeber die Digitalisierung im ländlichen Raum voran. „Wir freuen uns, nun auch die ersten beiden Ortsteile der Stadt Höxter mit schnellem Internet zu versorgen“, wird Götte in einer Pressemitteilung der Deutschen Glasfaser zitiert. Er setze auf eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort.

Geplant werden nun zunächst die Bauarbeiten, angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Der Verteiler bilde das Zentrum des Glasfasernetzes in den zusammengewachsenen Ortsteilen. Anschließend würden die Glasfaserleitungen bis in die Häuser verlegt. Wann das sein wird, ließ die Deutsche Glasfaser in ihrer Pressemitteilung offen. Das Unternehmen will aber alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, vorab über die anstehenden Schritte und Details zu ihren Hausanschlüssen informieren.

Glasfaser bis ins Haus (FTTH) habe als einzige Breitbandtechnik die nötige Leistungsstärke, um die rasant wachsenden Datenvolumen künftig zuverlässig und schnell zu übertragen. Die meisten bisherigen Breitbandanschlüsse im Kreis Höxter basieren auf der so genannten Vectoring-Technologie. Das Glasfaserkabel endet am Ortsverteiler, vor dort das DSL-Signal über die vorhandenen Kupferkabel sendet.