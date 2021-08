„Glauben an eine bessere Zukunft“

Borgholzerin Sophia Justus und Warburgerin Franziska Wandura leisten Freiwilligendienst in Ghana

Borgentreich/Warburg

Sie tragen die vollen Wassereimer auf dem Kopf zum Haus. Sie kochen Reis auf dem offenen Feuer im Hof. Dazu gibt es frische Kokosnüsse, Papaya, Mango oder Ananas. „Es ist ein ganz anderes Leben“, sagen die Borgholzerin Sophia Justus (18) und die Warburgerin Franziska Wandura (19) über ihren Freiwilligendienst in der Farm of Hope in Ghana.

Von Sylvia Rasche