Verantwortungsvoll kirchliches Leben gestalten: Unter dieser Prämisse steht der Leitfaden, den Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek (rechts) und Verwaltungsleiter Marcus Beverungen gemeinsam mit dem Pastoralteam entwickelt haben. Zum Konzept gehört auch der kontaktlose Weihwasserspender in der am meisten frequentierten Stadtkirche St. Nikolai.

Das Pastoralteam mit Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek an der Spitze habe diesen Entschluss wohlüberlegt und nach langer Abwägung gefasst und über Weihnachten hinaus für Messen, Sakramentenvorbereitung und Aktionen wie das Sternsingen einen Leitfaden zum Corona-Infektionsschutz zusammengestellt.

„Den Glauben kann man nicht absagen“, bringen Pfarrdechant Dr. Krismanek und Verwaltungsleiter Marcus Beverungen plakativ eine klare Position auf den Punkt. Da Glaube auch Gemeinschaft bedeutet, wollen die Verantwortlichen den Menschen diese Gemeinschaft ermöglichen. „Wir möchten die teils ‚aufgeschreckten Seelen‘ beruhigen, Hoffnung und Zuversicht schenken und Lebensmut machen.“

Ungeimpfte werden nicht ausgeschlossen

Nicht ausschließen wird das Pastoralteam in diesem Anliegen die Ungeimpften. „Wir versuchen, Spaltungen entgegenzuwirken.“ Daher sollen auch sie, wenn sie negativ getestet sind, nicht vor verschlossener Kirchentüre stehen. Es gilt also für den Zutritt zu den Weihnachtsgottesdiensten inklusive Krippenspiele die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Ehrenamtliche des Ordnungs- und Willkommensdienstes kontrollieren am Eingang die Einhaltung. Die Gäste müssen den Impf- beziehungsweise Test-Nachweis dabeihaben und auch, sofern nicht persönlich bekannt, einen Ausweis vorzeigen. Für Schüler ab 16 gilt der Schülerausweis als Testnachweis. Junge Menschen bis 16 müssen keinen Nachweis erbringen.

Pfarrdechant Dr. Krismanek appelliert an die Gäste, dem Ordnungsdienst, der sich an Weihnachten an die Kirchenportale stellt, mit Wertschätzung für diesen Einsatz zu begegnen. „Wir wünschen uns einen friedvollen, gelassenen Umgang miteinander.“ Und auch für die Präsenz-Krippenspiele haben er und Marcus Beverungen einen (Weihnachts-)Wunsch: „Wir bitten, Eltern und Kindern den Vortritt zu lassen.“

„Strenges Hygienekonzept“

Für die größtmögliche Sicherheit in allen Gottesdiensten zu Weihnachten und darüber hinaus soll ein strenges Hygienekonzept sorgen, das – wie in der Vergangenheit – Netz und doppelten Boden habe und dem zu verdanken sei, dass es in der ganzen Pandemiezeit bei keinem Gottesdienst im Pastoralverbund zu einem Ausbruch gekommen sei. Es gilt Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts. Zu Weihnachten schafften die Gemeinden in vertretbarem Rahmen zusätzliche Platzangebote und könnten bei Bedarf auch die Abstände verringern. Der Leitfaden sieht zudem vor, dass grundsätzlich keine Anmeldungen notwendig sind. Darüber hinaus wird es auch vereinzelte Gottesdienstangebote im Pastoralverbund ohne eine 3G-Regelung an den Weihnachtstagen geben.

Der Leitfaden, den der Pastoralverbund kurz vor dem Fest auf den Weg gebracht hat, orientiert sich an der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und soll für die Gemeinden ein vergleichbares Schutzziel und koordinierte Regelungen schaffen. Die Festlegungen stünden allesamt unter dem Ziel, den Herausforderungen Rechnung zu tragen und verantwortungsvoll kirchliches Leben zu gestalten. Dazu gehörten auch Aktionen wie das Sternsingen. Manche Gruppen beraten zurzeit über kontaktlose Möglichkeiten des Spendensammelns. „Wir tragen aber auch das Singen an den Haustüren als wichtiges Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe mit“, betont der PV-Leiter, der die Situation mit seinem Team besonnen und verantwortungsvoll im Blick behalte und den Leitfaden gegebenenfalls aktualisiere.