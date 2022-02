Gleich auf die Rollenbücher gestürzt

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Es soll auf der Freilichtbühne Kahle Wart in diesem Sommer drei Saisonstücke geben. Die Spielzeit beginnt am 28. Mai mit dem Familienstück „Pippi in Taka-Tuka-Land“, das auf Hochdeutsch inszeniert wird. Mehr als 30 Akteure und solche, die es werden möchten, hatten sich am Freitagabend im Hotel Wiehen-Therme versammelt. Sämtliche Interessierte erhielten eine Aufgabe – als Schauspieler, Techniker, Maskenbildner oder Souffleur.

Von Anette Hülsmeier