Gleich zwei neue Vorstände gewählt

Hüllhorst

Die Reservistenkameradschaft (RK) und die Reservistenarbeitsgemeinschaft-Schießsport (RAG) Hüllhorst haben in zwei Wahlen an einem Abend in der Gaststätte Tengerholz ihre neuen Vorstände gewählt. Hierbei fungierte der stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Minden-Herford, Siegbert Barg, als Wahlleiter. Es gab jeweils einen Wechsel an der Spitze von RK und RAG.