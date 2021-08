Gleiche Bedingungen für alle

Caritas richtet Inklusionszentrum in Sennelager ein – Neubau an der Sennelager Straße

Paderborn

Ein Inklusionszentrum will der Caritasverband in Sennelager einrichten. Dazu errichtet ein Investor – die Firma Fecke aus Delbrück – einen neuen Gebäudekomplex an der Sennelager Straße, in den im kommenden Jahr die inklusive Kita St. Christopherus mit dann fünf Gruppen, die Frühförderstelle der Caritas und das Familienzentrum einziehen sollen.

Von Maike Stahl