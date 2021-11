Glücksmotive sind der neue Trend

Es wird wieder weihnachtlich in den Stukenbrocker Heimathäusern. Stimmungsvolle Windlichter, glitzernde Sterne und farbenprächtige Gemälde –drei Ausstellerinnen haben mit kunstvollem Handarbeit aus der Region wieder die Freude an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten geweckt.

Vorweihnachtliche Ausstellung in den Heimathäusern Schloß Holte-Stukenbrock

Margret Struck (links) und Maria Pollmeier finden Gefallen an Modeschmuck von Christiane Thiesbrummel (rechts). Bei der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk werden die Besucherinnen schnell fündig. Nur für das Foto wurden die Masken abgenommen.

Mit dem traditionellen Adventsbasar hat der Heimat- und Verkehrsvereins am Wochenende wieder die Weihnachtszeit eingeläutet und zahlreiche Besucher in die Stube am Pastorat gelockt. „Es ist immer wieder schön hier. Die Kreationen sind wirklich ausgefallen. Bei dem trüben Wetter ist man ja froh, dass man mal rauskommt“, sagt Margret Struck. Bei der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk hat es ihr eine Kette mit funkelnden Steinchen angetan. „Die ist für meine Enkelin aus Harsewinkel“, verrät die Besucherin. Auch ihre Freundin Maria Pollmeier ist beim Stöbern im Jagdzimmer des Heimathauses II fündig geworden und hat sich ein glänzendes Armband ausgesucht.