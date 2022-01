„Glückwunsch, Bielefeld!“

Eröffnung des Bielefelder MuMa-Forums: Film-Granden Volker Schlöndorff und Dieter Kosslick glauben an das Überleben des Kinos

Bielefeld

„Diese Ausstellung haut einen einfach um!“ Volker Schlöndorff, Filmregisseur und „Oscar“-Preisträger (“Die Blechtrommel“) ist begeistert vom Murnau & Massolle-Forum (MuMa), das an diesem Sonntag in einer ehemaligen Gewerbeimmobilie in Hillegossen eröffnet wurde – pandemiebedingt allerdings zunächst ausschließlich für (angemeldete) Gruppenführungen.

Von Burgit Hörttrich