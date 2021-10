Glühwein gibt‘s auch vor der Tür

„Im vergangenen Pandemie-Winter hatten wir unseren Außenbereich mit vielen Lichtern geschmückt und an einer Theke Glühwein, Eierpunsch und mehr ausgeschenkt. Auch Waffeln gab es – aber alles nur ‚to go‘“, sagt Betreiberin Simone Hanisch. Und das kam so gut an, dass wegen der vielen Gäste sogar ein Sicherheitsdienst eingesetzt wurde. Er kontrollierte unter anderem Abstände. Daher wiederholt das Eishörnchen diese Aktion, obwohl erst einmal davon auszugehen ist, dass die Corona-Auflagen in diesem Jahr nicht mehr so hart werden, dass nur Außengastronomie gestattet ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar