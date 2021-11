Glühwein und Bratwurst nur mit Bändchen

An diesem Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt – allerdings nur für Genesene und Geimpfte. Für Kinder gibt es Sonderregeln. Und wer einen Glühwein trinkt, etwas isst oder an der Bude etwas kauft, muss sich ein Bändchen für das Armgelenk besorgen.

Foto: Thomas F. Starke