Glühwein und Crêpes gehen immer

Coronabedingt hatte die Stadtkapelle Delbrück ihr Benefizkonzert, das am Sonntag in der Kirche hätte stattfinden sollen, abgesagt. Etliche Mitglieder – im Bild einige Blechbläser – griffen am Samstagnachmittag aber zu ihrem Instrument und spielten in der Innenstadt einige wohlklingende Adventslieder.

Foto: Jürgen Spies