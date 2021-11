Glühwein und Eierpunsch gibt‘s nur mit Ausweis

Von 25. November bis zum 30. Dezember stehen die 16 adventlich geschmückten Buden der Schausteller in der Fußgängerzone. Mit einem Laternenumzug für Kinder und Erwachsene – für letztere gilt die 3G-Regel – startet die von der Handel Bünde GbR initiierte Veranstaltung am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr. An den vier Adventssonntagen gibt’s verschiedene Programmpunkte in der Innenstadt. An diesem Sonntag, 28. November, öffnen zudem die Geschäfte in der City von 13 bis 18 Uhr.

