Gnadenloser Politpolterer begeistert in Paderborn

Paderborn

Ein Barhocker, ein Wasserglas, ein Klapptischchen mit der Friedenstaube als Antependium verhüllt, und dann: Auftritt Wilfried Schmickler. Der Mann, der immer ein bisschen verknittert erscheint, ganz so, als würde er in seinem Anzug auch mal übernachten, hochdekoriert mit allen renommierten Kabarettpreisen, gastierte am Sonntag im Rahmen der hochkarätig besetzten Reihe „Paderborn macht ernst mit lustig” in der Paderhalle.

Von Corinna Langkammer