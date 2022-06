Herford: Ermittler hüllen sich in Schweigen und suchen weiter nach Zeugen

Herford

Wer und aus welchem Motiv hat am frühen Sonntagmorgen vor dem Go Parc auf einen Geländewagen geschossen? Staatsanwaltschaft und Polizei hielten sich am Dienstag zum Stand der Ermittlungen bedeckt.

Von Bernd Bexte