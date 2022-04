Goldbeck investiert im Vogtland

Treuen/Bielefeld

Das Bielefelder Unternehmen Goldbeck erweitert seine Produktionskapazitäten in Treuen im Vogtland in Sachsen. Für die Goldbeck Bauelemente Treuen GmbH entsteht bis Ende April 2023 eine neue Produktionshalle mit Büroanbau für die Feinblechproduktion. „Mit der Realisierung der neuen Produktionshalle investieren wir nicht nur in den Standort Treuen, sondern auch in die Zukunft des gesamten Unternehmens“, erklärt Lars Luderer, Geschäftsführer Goldbeck GmbH.