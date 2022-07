Goldener Kult-Kadett wird nicht zum Spielzeug-Auto

Der Traum von René Ahlersmeyer, dass sein getunter Opel Kadett C City mal als Spielzeugauto in Serie geht, hat sich zerschlagen. Beim Finale der „Hot Wheels Legends Tour 2022 Germany“ belegte der Stift Quernheimer mit seinem goldfarbenen Gefährt (Baujahr 1978) leider nur den dritten Platz.

Wie berichtet, hatte der 42-jährige Mechanikermeister, der mit seinem Bruder eine Werktstatt in Herford betreibt, mit seinem Auto an dem Wettbewerb des US-Spielwarenherstellers Mattel und des deutschen Fachmagazins Autobild teilgenommen. Und die Experten des Hot-Wheels-Design-Teams hatten seinen Kadett in die Finalrunde bei den PS-Days in Hannover gewählt.