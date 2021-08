Golf für guten Zweck

Ebenso wie das Team der Speisekammer freuten sich auch Wolfgang Kögler („Talentengel Ulrike-und-Wolfgang-Kögler-Stiftung“, Förderung von Talenten in OWL in den Bereichen Musik, Sport, Naturwissenschaft und Mathematik) sowie die Hilfseinrichtung „Sterntaler-Hilfe für schwerkranke Kinder“ in Paderborn über jeweils einen Scheck über 2600 Euro.

Das Geld stammt aus dem vom Lions-Club Büren-Salzkotten ausgerichteten Golfturnier „Hederauen Golf Cup“ auf der Anlage des Golf Club Paderborner Land. Teilnehmen können daran sowohl die Lions-Clubmitglieder als auch deren Freunde und Gönner sowie interessierte Golfer aus der gesamten Region.

Neben den Einnahmen aus den Startgeldern, der Bandenwerbung, den Sponsorenmitteln und den Spenden unterstützen auch die Mitglieder des Lions-Club den guten Zweck mit finanziellen Zuwendungen.