Golf spielen für guten Zweck

Die Senne-Golfanlage Gut Welschof ist in den kommenden Tagen gleich zweimal Schauplatz von Charity-Veranstaltungen für den guten Zweck. Am Samstag, 11. Juni, treten die Herren zum Golfspiel im Zeichen der hellblauen Schleife („Blue Ribbon“) an, dem weltweiten Symbol für Engagements im Bereich Prostatakrebs. Die Golfdamen engagieren sich am Dienstag, 14. Juni, für die Pink-Ribbon-Serie. Einen Tag lang für mehr Brustkrebs-Früherkennung – so lautet das Motto.

Senne-Golfclub Gut Welschof in Schloß Holte-Stukenbrock beteiligt sich an den bundesweiten Aktionstage für mehr Aufmerksamkeit für Prostatakrebs und Brustkrebs

Die Prostatakrebs-Kampagne Blue Ribbon Deutschland steht dafür, Aufklärung zu schaffen und das Bewusstsein für die wichtige Bedeutung der Früherkennung zu stärken. Die nachhaltige Sensibilisierung für das Thema Prostatakrebs hilft außerdem dabei, Ängste abzubauen und gesellschaftliche Tabus aufzubrechen. Früherkennung hilft in den meisten Fällen dabei, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und ermöglicht schonendere Behandlungsmethoden. Gleichzeitig ist ein umfassendes Wissen zu Diagnosemethoden und Therapieoptionen wichtige Grundlage für die eigene Entscheidungsfindung im Falle einer Erkrankung.

Während der gesamten Saison, von April bis Oktober, zeigen die Golfer in Deutschland an einem Spieltag ihre Solidarität mit betroffenen Männern, ihren Familien und Freunden. Aufgrund der Häufigkeit der Krankheit handelt es sich um ein wichtiges, gesellschaftsrelevantes Thema. Durch die große Golfgemeinschaft und mit Hilfe der Medien gelingt es, deutschlandweit Aufklärung zu schaffen.

Die Damen des Senne-Golf Gut Welschof treten am 14. Juni zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. Sie sind damit Teil der Pink-Ribbon-Damentag-Serie, die 2022 bereits zum neunten Mal mit deutschlandweit deutlich über 3000 Spielerinnen für den guten Zweck organisiert wird.

Das jährliche Projekt ist eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne Pink Ribbon Deutschland und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit Brustkrebs aufmerksam machen. Wie in jedem Jahr kommen die Spenden der Pink-Ribbon-Damentag-Serie dem langfristigen Projekt „Pink Kids“ zugute, bei dem jugendliche Kinder an Brustkrebs erkrankter oder verstorbener Mütter anderen Jugendlichen in ähnlicher Situation helfen.