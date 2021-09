Gote kocht in der „Kulte“

Helmut Gote tischt am Freitag, 24. September, um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Paderborn auf. „Indisch ist auch regional“ heißt sein Programm, in dem er zeigt, dass man mit Produkten aus der Region wie Blumenkohl auch international kochen kann. Es sind noch Restkarten erhältlich.

Bei seinem Besuch in Indien ließ Gote sich von der heimischen Küche inspirieren und zeigt in seiner Erzähl- und Koch-Liveshow in Paderborn, dass zu bengalischen Tigershrimps nichts besser als ein Kilo guter westfälischer Zwiebeln passt. Oder Tofu aus der Eifel zu Hackfleisch halb und halb. So interpretiert der aus Radiosendungen wie „Alles in Butter“ bekannte Helmut Gote wieder einmal das regionale Kochen augenzwinkernd neu. Für den Auftritt in der „Kulte“ sind noch ein paar Karten über CTS Eventim erhältlich. Es gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht im gesamten Haus und in Warteschlangen.