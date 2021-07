Borgentreich

Einen Gottesdienst unter freiem Himmel bietet die Evangelische Kirche in Borgentreich am kommenden Sonntag um 10.45 Uhr auf der Gemeindewiese an der Kirche an. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wird das Abendmahl wieder ausgeteilt, heißt es in einer Pressemitteilung.