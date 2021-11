Gottesdienste aus dem Dom im Live-Stream

An den Adventssonntagen (5., 12. und 19. Dezember) wird jeweils um 18 Uhr die Abendmesse aus dem Hohen Dom übertragen. Am vierten Adventssonntag (19. Dezember) wird um 17.15 Uhr jeweils eine neue Folge des LiboriTV mit adventlichen Themen gesendet.

An Heiligabend, 24. Dezember, wird um 16.30 Uhr der Gottesdienst mit Dompastor Dr. Nils Petrat und um 18.30 Uhr der Gottesdienst mit Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB live übertragen. Zudem wird die Christmette aus dem Dom via Stream gesendet, die Erzbischof Hans-Josef Becker dort um 22 Uhr feiert.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, kann das festliche Pontifikalamt mit Erzbischof Hans-Josef Becker um 10 Uhr via Live-Stream miterlebt werden. Gleiches gilt am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, für das von Weihbischof Matthias König in lateinischer Sprache gefeierte Pontifikalamt um 10 Uhr.

Die Jahresabschlussmesse mit Erzbischof Hans-Josef Becker wird am 31. Dezember um 18 Uhr aus dem Paderborner Dom übertragen. Am Neujahrstag, 1. Januar 2022, können Gläubige das Pontifikalamt mit Weihbischof Matthias König um 18 Uhr im Live-Stream mitfeiern.

Fest eingeplant ist die Live-Übertragung des Gottesdienstes mit den Sternsingern aus dem Erzbistum Paderborn. Er wird am 22. Januar 2022 um 10 Uhr aus der Bischofskirche übertragen.

Der Christmas-Carol-Service in der Adventszeit kann in diesem Jahr am 9. Dezember um 19 Uhr via Übertragung aus dem Paderborner Dom mitgefeiert werden.