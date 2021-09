Gotteshaus prägt Weserstadt

Sieben Treppenstufen sind es hinauf bis zum Kircheneingang mit dem eisernen „Löwengriff“ an der hölzernen Tür. Auf diesen Stufen haben in den Jahrhunderten schon viele mächtige und honorige Menschen gestanden. Aber auch das einfache Volk findet dort heute noch den Weg zum Glauben.

Es ist zudem ein beliebter Platz für die Schützengilde von 1595. Von dort nehmen die Regenten samt Hofstaat gerne die Paraden der Schützen ab. Mitten im Herzen von Höxter prägt die katholische Pfarrkirche St. Nikolai als markantes Gotteshaus die Stadt – neben der evangelischen Marienkirche und natürlich der Kilianikirche, deren zweitürmiges Westwerk aus dem elften Jahrhundert die Altstadt weit überragt.

Impressionen zur Sonderausstellung: 250 Jahre St. Nikolai am Markt
Sie haben die Sonderausstellung eröffnet (von rechts): Kunsthistorikerin Dr. Beate Johlen-Budnik, Vikar Jonas Klur, Ulrich Drüke und Stella Wiensgoll.
Barbara Gerken (Flöte) und Hartmut Heinemann (Orgel) haben die Ausstellungseröffnung musikalisch begleitet.
Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Dangela zeigte sich beeindruckt von der Ausstellung.
Der linke Pfeil zeigt den alten Standort des Vorgängerbaus (um 1152) am Nikolaitor. Rechts ist der neue, heutige Standort von St. Nikolai am Markt.
Die 21-jährige Stella Wiensgoll ist angehende Mediengestalterin und hat an den großen Aufstellern mitgewirkt.

Immerhin – vor einem Vierteljahrtausend ist die Kirche St. Nikolai mit einem feierlichen Ritus zum Haus Gottes geweiht worden. 250 Jahre jährt sich nun in Höxter die Kirchweihe von St. Nikolai am Markt. „Das bedeutet, dass an diesem Ort seit 250 Jahren Menschen die Gemeinde und die Kirche nach dem jeweiligen Zeitgeschmack gestaltet haben – und so den Glauben über Generationen leben“, heißt es von Seiten des Pastoralverbundes Corvey. Die Kirchweihe sei daher „kein museales Brauchtumsfest, sondern Teil einer lebensnahen Erinnerungskultur“.

Mit großen Aufstellern neben den Kirchenbänken, die mit historischen Aufnahmen (viele aus dem privaten Archiv von Ulrich Drüke) und einer fundierten Darstellung der Geschichte sehr informativ sind, können sich die Gäste der neuen Sonderausstellung noch bis Ende Oktober ein Bild von der wechselvollen Geschichte von St. Nikolai machen.

Es ist eine spannende Reise in die Vergangenheit. Sie zeigt auf, wie sich St. Nikolai im Laufe der Jahrhunderte deutlich verändert hat. In dieser Kirche ist auch die aus Höxter stammende Kunsthistorikerin Dr. Beate Johlen-Budnik getauft worden, die aus Düsseldorf zur Eröffnung angereist war. Sie sagte dem WESTFALEN-BLATT: „Der erste Bau von St. Nikolai befand sich als mittelalterlicher Standort an der Ringmauer, am Nikolaitor. Das war ein einschiffiger Bau, dessen Nordwand Teil der Stadtmauer war.“ Es gab eine weitere Besonderheit. „Die Kirchengemeinde hatte keinen eigenen Turm, sondern nutzte den der Stadtmauer als Glockenturm.“ 1771 ist man dann an den zentralen Ort gegangen. Johlen-Budnik: „Dadurch hat Höxter eine neue neue Mitte erhalten!“

Quer gegenüber befand sich damals die Corveyer Staatskanzlei. „Das katholische Gotteshaus stand damit in Konkurrenz zu Kiliani und dem Rathaus“. Durch St. Nikolai habe sich vor 250 Jahren die Stadttopographie klar verändert. Die Kirche sei stadtbildprägend.

Spannend wurde es, als man Ende des 19. Jahrhunderts noch ein Querhaus anbaute. „Man hat den Barockbau, der vor 250 Jahren errichtet wurde, neoromanisiert. Das war typisch preußisch. Da wollten die Katholiken die besten preußischen Staatsbürger sein.“ Die 51-Jährige: „Jede Generation hat hier ihre ganz eigene Marke gesetzt. Das ist auch ein Auftrag für heute.“