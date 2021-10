Grab des geliebten Partners zerstört

Diebstahl und Sachbeschädigung auf Altem Friedhof – Geschädigte glaubt nicht an einen Zufall

Herford

Als Susanne Siering am Sonntag das Grab ihres Lebenspartners auf dem Alten Friedhof in Herford besucht, merkt sie schon von Weitem: Hier stimmt etwas nicht. Die liebevoll dekorierte Blumenschale ist verschwunden. „Wer macht so etwas? Ich bin tieftraurig.“ Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Von Moritz Winde