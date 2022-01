Grabes-Christus ist wieder hergestellt

Terrakotta-Figur aus der Kreuzkapelle in Beverungen erfährt aufwendige Sanierung

Beverungen

Sie ist Namensgeberin des Kapellenberges in Beverungen, weithin sichtbar und bietet auch selbst einen tollen Panoramablick über die Stadt: die Kreuzkapelle. Seit ihrer Einweihung am 4. September 1859 beherbergt sie in einer kleinen Grotte auf der Rückseite einen im Grab ruhenden Christus.

Von Alexandra Rüther