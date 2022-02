Graffitisprayer am Paderborner Hauptbahnhof festgenommen

Paderborn

Die Bundespolizei hat am Donnerstag am Paderborner Hauptbahnhof einen Graffitisprayer festgenommen. Ein Triebfahrzeugführer hatte den 39-Jährigen um 19.20 Uhr aus dem abfahrbereiten Zug heraus beobachtet, wie er ein Trafohäuschen am Bahnsteigende mit Schriftzügen beschmierte, so die Bundespolizei in einer Mitteilung von Freitag.