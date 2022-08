Gratis-Konzert mit Krawallo

Die Kinderrockband Krawallo spielt an diesem Sonntag in Paderborn.

Das Konzert soll ein Geschenk sein, das sich in besonderer Weise an Kita-Kinder richtet, die jetzt in die Schule gehen. Eingeladen sind alle Familien mit kleinen Kindern, Nachbarn und alle anderen Interessierten.

Die Band Krawallo mit dem Paderborner Pianisten Sven Kreinberg hat zum Ferienende eine Mut-Mach-Tournee durch OWL gestartet, auf der sie auch ihren neuen Song „Ich kann das“ vorstellen will.