Greift Merz nach dem Amt von Brinkhaus?

CDU wählt am Samstag ihren neuen Vorsitzenden – Spekulationen um den Posten des Fraktionsvorsitzenden

Berlin/Rheda-Wiedenbrück/Paderborn

Geschichte wiederholt sich. Eventuell. In der CDU wird mit einiger Besorgnis auf einen personellen Konflikt geschaut, der nach dem Kampf um die Kanzlerkandidatur die Uni­on erneut in schwere Turbulenzen stürzen könnte – und das, wo doch am Wochenende vom CDU-Parteitag „ein Signal des Neuanfangs“ gesendet werden soll.

Von Hagen Strauß