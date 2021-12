Grenzenlose Theaterleidenschaft

Bielefelder Operntaler, neue Stühle für die Oetkerhalle und das Theater oder die Wiederherstellung der Jugendstilfassade des Stadttheaters – ohne Klaus Heise gäbe es das alles vermutlich nicht. Jahrzehntelang machte sich der Rechtsanwalt und Notar Heise als Freund und Förderer des Theaters und der Bielefelder Philharmoniker verdient. Am vergangenen Montag ist Bielefelds umtriebigster Kulturbürger im Alter von 93 Jahren gestorben.

Sämtliche Verdienste von Klaus Heise an dieser Stelle aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Nur so viel: Wenn Heise, der langjährige Vorsitzende der Theater- und Konzertfreunde und spätere Ehrenvorsitzende, von einer Sache begeistert war, dann konnte er eine erstaunliche, geradezu preußische Beharrlichkeit beim Verfolgen seiner Ziele an den Tag legen.