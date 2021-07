Griechenland schon für 2022 buchbar

Die langjährige Partnerschaft mit der Corendon Airlines und dem Flughafen Paderborn/Lippstadt geht in die nächste Runde. Bereits jetzt seien Flüge zu den griechischen Inseln für den Sommer 2022 buchbar, teilte der Flughafen am Mittwoch mit.

Der in Büren-Ahden gelegene Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Aktuell bedient Corendon von Ostwestfalen aus beliebte Ziele in der Türkei und in Griechenland. Corendon bietet ab sofort attraktive Flugverbindungen für die Zeit ab Mai 2022 nach Heraklion/Kreta (Montag und Freitag) sowie Rhodos (Dienstag und Samstag) an.

„Wir freuen uns sehr über das erweiterte Engagement der Corendon Airlines, die als solider und zuverlässiger Partner bekannt ist. Die griechischen Inseln gehören zu den beliebtesten Zielen der Menschen in Ostwestfalen-Lippe und den angrenzenden Regionen. Damit haben wir schon heute ein attraktives Angebot für den Sommer 2022“, erläutert Flughafen-Prokurist Roland Hüser.