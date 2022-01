Bürgermeister Grimm: “Beverungen wird alle Anfragen zur Baugenehmigung ablehnen“

Beverungen/Würgassen

Eine neue Studie der BGZ für mögliche Zufahrtswege für Lastwagen mit Containern mit mittel- und schwachradioaktivem Atommüll nach Würgassen liegt vor. Zudem erklärte BGZ-Pressesprecher Hendrik Kranert-Rydyz im WB, dass die Bauanträge für das Atommüll-Zwischenlager an die Bezirksregierung Detmold schon in diesem Frühjahr gestellt werden sollen. Gespräche mit der Behörde dazu liefen. Dazu werde es wieder zeitnah eine Bürgerinformation in Beverungens Stadthalle geben.

Bearbeitet von Michael Robrecht