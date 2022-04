Grimmsche Erstausgabe von 1822

Der Bielefelder Heinrich Hartmut Stippich hat eine Auswahl seiner Märchenbuchsammlung der Stadtbibliothek geschenkt. Darunter auch ein ganz besonderes Exponat: die Erstausgabe des dritten Bandes der Grimm’schen Kinder- und Hausmärchen aus dem Jahre 1822. Die feierliche Übergabe fand Anfang März in der Stadtbibliothek statt.

Wer etwas über Märchen und Kinderbücher erfahren möchte, kommt an ihm nicht vorbei. Heinrich Harmut Stippich beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesen literarischen Formen und kann eine beeindruckende Sammlung an Kinder- und Märchenbüchern sein eigen nennen. Nach einer Schenkung im Jahre 2019 von mehr als 13.000 historisch bedeutsamen Kinderbüchern an die Stadtbibliothek kam nun ein beträchtlicher Märchenbuchbestand hinzu. Viele Titel stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Unter den Titeln befindet sich auch ein ganz besonderes Exponat: die Erstausgabe des dritten Bandes der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm aus dem Jahre 1822.