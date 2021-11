Grobschnitt mal ganz leise

Im ausverkauften Forum des Berufskollegs Schloß Neuhaus begeisterten die drei Musiker ihr Publikum. Dabei zogen nicht nur die Songklassiker in den Bann, sondern auch der typische Grobschnitt-Humor, der immer wieder zwischen den Liedern in Form kleinerer Anekdoten von den Musikern, vorwiegend von „Lupo“, Platz fand.

Fast zwei Jahre haben die drei Musiker das Akustik-Projekt vorbereitet, ohne dass selbst Grobschnitt-Insider etwas davon wussten. Der Wunsch, noch einmal etwas zu machen, was es bei Grobschnitt noch nie gegeben hat, war der Antrieb für das Projekt, die Songklassiker ungeschminkt mit vollkommen neuen, akustischen Arrangements live zu interpretieren.

Nach dem obligatorischen Walzer, traditionell immer vor einer Grobschnitt-Show gespielt, startete Vogelgezwitscher, übergehend in den ersten Song „Vater Schmidt’s Wandertag“, hervorragend für eine Akustikversion geeignet. Es war der Start in eine zweieinhalbstündige emotionale Reise durch die 50-jährige Musikgeschichte der Band. Unter den dargebotenen Songs waren auch Kompositionen, welche die Band noch nie oder nur selten live gespielt hat. Alle Banddekaden wurden in chronologischer Reihenfolge bedacht. Die Befürchtungen der Hardcorefans, die rockigen Grobschnitt-Stücke könnten in einer Akustikversion mit drei Holz-Klampfen eintönig wirken, wurden auf faszinierende Weise ausgeräumt. Das lag auch an den neuen Arrangements, die speziell für drei Akustikgitarren und Percussion ausgerichtet waren und der enthusiastischen Herangehensweise der drei Protagonisten.

Zuhörer spenden stehend Applaus

Die Bühnenpräsenz der drei Musiker war überragend, und man merkte, dass sie mit Freude und höchster Konzentration bei der Sache waren. Nach kürzester Zeit kam echtes Grobschnitt-Feeling auf. Der Sound und das variable Spiel der drei Klampfen ergänzten sich wunderbar und ließen die Musik zum Genuss werden.

„Willi Wildschwein“ ist stimmlich nach wie vor überragend, der markante Charakter seiner Stimme heute vielleicht sogar noch etwas „gereifter“. Dazu schlägt er mit vollem Körpereinsatz dynamisch die Rhythmusgitarre. Sein Sohn Nuki ergänzt mit hoher Zweitstimme diesen Gesang hervorragend. Sein dezentes, aber ungemein passendes Percussion-Spiel ist eine Bereicherung. Selbst wenige sanfte Schläge auf einer Triangel sind derart passend, dass Gänsehautmomente entstehen. Tja und dann „Lupo“. Es ist ein Erlebnis, ihn mal wieder an der Gitarre live erleben zu dürfen. Sein Gitarrenspiel an der Holzklampfe ist absolut virtuos. „Lupo“ zelebriert geradezu die Musik. Sein Akustikspiel erinnert an Größen wie David Gilmour, Mike Oldfield und Steve Howe.

Nach Songs wie zum Beispiel „Drummer’s Dream“, „Traum und Wirklichkeit“, „Merry-Go-Round”, „Silent Movie“ und „Könige der Welt“ folgt als ein erster Höhepunkt der 30-minütige Longtrack „Rockpommel’s Land“. Das am Ende der Show vorgetragene abschließende, ebenfalls eine halbe Stunde lange „Solar Music“ hielt das Publikum nicht mehr auf ihren Stühlen. Es gab Standing Ovations. Ein denkwürdiger Konzertabend ging zu Ende.

Das Publikum war sich einig. „Es ist einfach nur schön, diese tolle alte Mucke im neuen Gewand zu hören, ein unvergessenes Erlebnis“, war von Fans nach dem Konzert zu hören. Ihren Beitrag hierzu hatte auch die stimmungsvolle original „Grobschnitt-Lightshow“ geleistet, inklusive Nebelmaschine und der grobschnitttypischen Bühnendeko mit dem atmosphärisch angestrahlten Maraboo und dem brennenden Kerzenleuchter.