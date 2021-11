Große Ehre für Pfarrer Semun Demir

Von einem historischen Moment für die syrisch-orthodoxe Kirchengemeinde Mor Malke in Delbrück sprach Denhu Dag, Vorsitzender der Kirchengemeinde. Erstmals besuchte mit Patriarch Moran Mor Ignatius Afrem II. der weltweit höchste Vertreter der mehr als 1,5 Millionen Mitglieder der syrisch-orthodoxen Kirche Delbrück. Er ernannte den Delbrücker Pfarrer Semun Demir zum Chorepiskopos, vergleichbar einem Dechanten. Bei dem Besuch in Delbrück wurde der Patriarch von knapp 20 Bischöfen aus ganz Europa begleitet.

„Pfarrer Semun Demir ist ein sehr gradliniger und engagierter Mann. Er ist immer für seine Gemeindemitglieder da und hat sich weit über Delbrück hinaus in den verschiedensten Gremien für unsere Kirche eingesetzt“, begründete Patriarch Moran Mor Ignatius Afrem II. die Ernennung von Pfarrer Semun Demir zum Chorepiskopos in einem Festgottesdienst. Für die gesamte Veranstaltung galten die 2G-Regeln.

Semun Demir wurde vor 32 Jahren in Delbrück zum Pfarrer geweiht und war schon am Bau der Kirche und des Gemeindezentrums in der Südstraße, die im November 1993 eröffnet wurden, beteiligt. Inzwischen ist die Kirchengemeinde auf knapp 500 Familien angewachsen. Die Ernennung zum Chorepiskopos erfolgte in Anerkennung der Verdienste um die syrisch-orthodoxe Kirche. Die äußeren Insignien sind ein Brustkreuz und ein Taillenbund in Lila. Am Abend trug sich Patriarch Moran Mor Ignatius Afrem II. in das Goldene Buch der Stadt Delbrück ein.

Der offizielle Amtssitz des Patriarchen ist das syrische Damaskus, aktuell musste der Amtssitz allerdings in den Libanon verlegt werden. In diesen Tagen hält sich der Patriarch im syrisch-orthodoxen Kloster in Warburg-Brenkhausen auf, wo im Beisein zahlreicher Bischöfe erstmals in Europa neues Tauföl gemischt wird. Unter das neue Tauföl werde immer ein Rest das alten Tauföl gegeben, um die historische Linie zu wahren.

Beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt betonte Bürgermeister Werner Peitz, dass die syrisch-orthodoxe Kirchengemeinde ein wichtiger Teil Delbrücks sei. „Wir sind seit Jahrzehnten sehr freundschaftlich verbunden und arbeiten vertrauensvoll zusammen“, so Peitz, der auch für die gute Integration dankte: „Wir reden miteinander und haben den festen Willen, einander auch zu verstehen.“ Patriarch Moran Mor Ignatius Afrem II. unterstrich, wie wichtig die Integration sei. „Wir sind ein friedliebendes Volk und der heutige Tag ist ein besonderer Ehrentag“, so der Patriarch, der die Mitglieder der syrisch-orthodoxen Gemeinden zur Teilnahme an Impfterminen aufrief.