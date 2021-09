Große Freude auch in Stukenbrock

Patrick Zöllner, Jugendwart und Trainer der Tennisabteilung des FC Stukenbrock, kann durch das neue LED-Flutlicht ab 2022 am Abend länger trainieren. Das freut auch die beiden neun Jahre alten Talente Lena Melzig (links) und Clara Rother.

„Die Sportvereine durchleben derzeit eine schwierige Phase. Viele Mitglieder haben während der Corona-Pandemie dem Sport den Rücken gekehrt und müssen nun aktiv zurückgeworben werden. Das geht natürlich einfacher, wenn die Sportanlagen modern und einladend sind“, erklärt Kuper. „Deshalb bin ich froh, dass wir mit der größten Sportstättenförderung, die je eine Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aufgelegt hat, fünf Sportvereinen in Schloß Holte-Stukenbrock wirksam unter die Arme greifen. Mit Hilfe unserer Förderung entstehen moderne Sportanlagen, in denen es Spaß macht, wieder Sport zu treiben.“