Große Freude über ein Wiedersehen

Nach einer pandemiebedingten Pause gab es erstmals wieder ein Sommerfest am Ronald McDonald-Haus in Bad Oeynhausen. 80 Familien folgten der Einladung.

Sommerfest am Ronald McDonald-Elternhaus in Bad Oeynhausen

Kinderlachen und Sonnenstrahlen: ein perfekter Tag am Ronald McDonald-Haus in Bad Oeynhausen. Nach längerer pandemiebedingter Pause gab es am vergangenen Samstag erstmals wieder ein Sommerfest in der Einrichtung am Westkorso und für viele Gäste zugleich ein Wiedersehen. Etwa 80 Familien sind am Samstag aus ganz Deutschland der Einladung zum Sommerfest im Elternhaus gefolgt.