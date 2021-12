Große Geste von Konditormeister Kleine

Konditormeister Heinz Kleine steht vor dem Mathilden Hospital und zeigt die selbst gebackenen Stollen. Der 53-Jährige führt das Café in der Innenstadt gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea in vierter Generation.

Gemeinsam mit seinem Team hat der 53-Jährige 130 Christstollen nach Dresdner Art gebacken und will sie am Wochenende zum Klinikum und Mathilden Hospital bringen. „Die Mitarbeiter in den Kliniken arbeiten täglich am Limit. Die Stollen sollen ein Zeichen des Respekts für die so wichtige Arbeit sein.“