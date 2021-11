Große Hoffnungen in Hendrik Wüst

Der SU-Kreisverband Gütersloh, der mit rund 900 Mitgliedern zu den stärksten im Nordrhein-Westfalen zählt, entsendet zum Bundesdelegiertentag mit Lis Fockenbrock, Klaus Jäkel und Klaus Streck drei Vertreter. In der Landesleitung ist er seit dem Landesdelegiertentag im September in Halle mit zwei Personen vertreten und im Bezirksvorstand Ostwestfalen-Lippe mit vier Mitgliedern.

Jäkel betonte, Corona habe für die Arbeit der Senioren Union Stillstand bedeutet. Videokonferenzen seien zwar wichtig aber nur ein Behelf. Der Kreisvorsitzende kündigte für Dezember ein Treffen des SU-Bezirksvorstandes mit Dr. Michael Brinkmeier von der Schlaganfallstiftung in Gütersloh ebenso an sie wie eine Podiumsdiskussion mit NRW-Justizminister Peter Biesenbach noch vor der Landtagswahl. Zur missglückten Bundestagswahl meinte Jäkel: „Wie will ich ein Produkt verkaufen, wenn ich nicht selbst dahinterstehe.“

Große Hoffnung setzt er in den neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der wisse, was politisch machbar sei. Für den Gütersloher CDU-Landtagsabgeordneten Raphael Tigges ist die Partei lebendiger denn je, muss nur wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Im Bundestagswahlkampf sei es der CDU nicht gelungen, ihre Ziele auf die Straße zu bringen, bedauerte der Landespolitiker. In einer Ampelkoalition bleibe abzuwarten, ob die FDP nicht von Rot und Grün am langen Arm gehalten werde.

Dass die FDP künftig als bürgerliches Korrektiv gelten könne, darüber war sich Raphael Tigges nicht sicher. Zunächst blickte er auf die Landtagswahl am 15. Mai 2022. Der Spitzenkandidat stehe mit Hendrik Wüst ebenso wie das Team im Kreis Gütersloh mit den CDU-Bewerbern Dr. Mechthild Frentrup, André Kuper und ihm. Jetzt könne Gas gegeben werden.

Rückblickend sah es Tigges als großen Erfolg der Landespolitik an, an der Universität Bielefeld eine medizinische Fakultät mit 300 Studienplätzen an den Start gebracht zu haben, die auch die Telemedizin nach vorn bringen solle.