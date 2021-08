Große Impfaktion für Sportvereine am 10. September in Paderborn

Der Stadtsportverband Paderborn ruft in Kooperation mit dem Kreis Paderborn, dem Paderborner Sportservice, der Forum Paderborner Spitzensport gGmbH und der Ahorn Sportpark gGmbH zur Beteiligung an einer Impfaktion für Sportvereine auf.

Am 10. September 2021 können sich alle Vereinsmitglieder sowie deren Familien, Freunde und Bekannte in der Zeit von 14 bis 19 Uhr im Foyer des Sportzentrum Maspernplatz in Paderborn impfen lassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt von Dienstagvormittag. Selbstverständlich seien auch alle anderen Impfwilligen herzlich willkommen.

Möglich sind sowohl Erstimpfungen als auch Zweitimpfungen. Eine vorherige Terminvergabe ist nicht erforderlich.

„Die Corona-Pandemie können wir nur gemeinsam besiegen. Eine hohe Impfquote trägt entscheidend zur Eindämmung des Virus bei. Wer im Herbst und Winter nicht auf seine geliebten Sportarten verzichten möchte, der sollte sich impfen lassen“, sagt Mathias Hornberger, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Paderborn. Der vollständige Impfschutz aller Sporttreibenden und Sportfreunde sei eine wichtige Basis, um den aktiven Trainings- und Wettkampfbetrieb der 315 Sportvereine im Kreisgebiet umfassend anbieten zu können.

Für die ersten 500 Impflinge halten die Vereine der Forum Paderborner Spitzensport gGmbH, die auch Betreiberin des Paderborner Sportinternats ist, eine besondere Belohnung bereit. So warten zum Beispiel Fanschals des SC Paderborn 07, Squash-Gutscheine des Paderborner Squash Clubs oder Eintrittskartengutscheine für die Saison 2022 der Untouchables Paderborn und der Uni Baskets auf die Geimpften.

Zum Impftermin mitzubringen sind der Impfpass, die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis. Geimpft wird mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech (ab 16 Jahren) und „Johnson & Johnson (ab 18 Jahren). Im Falle einer Erstimpfung mit Biontech kann der zweite Impftermin nach drei Wochen bei einem Haus- oder Facharzt durchgeführt werden. Bei „Johnson & Johnson“ ist nur eine Impfung notwendig.