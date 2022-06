Große Liebfrauentracht zum Wallfahrtsjubiläum in Verne

Die Große Liebfrauentracht geht auf das Jahr 1200 zurück und ist damit fast so alt wie die Wallfahrt zum Gnadenbild von Verne, die in diesem Jahr bekanntlich 850-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass findet am kommenden Sonntag, 19. Juni, erneut die Große Liebfrauentracht mit dem Gnadenbild statt.

Zuletzt war das 1997, also vor genau 25 Jahren zum Salzkottener Stadtjubiläum, der Fall. Damals gingen etwa 3500 Pilger auf der insgesamt 32 Kilometer langen Strecke von Geseke nach Verne und dann über Salzkotten und Upsprunge erneut nach Geseke und weiter nach Verne mit.

So viele, schätzt Mitorganisator Josef Isekenmeier, dürften es wohl am kommenden Sonntag nicht sein. „Die Kirche steht im Moment nicht so hoch im Kurs“, bedauert er und erwartet etwa 300 bis 400 Teilnehmer, „gerne auch noch etwas mehr“.

Tatsächlich sei die Teilnehmerzahl auch wetterabhängig, weder Regen noch zu starke Hitze seien ideal. Doch da brauchen sich die Organisatoren eigentlich gar keine Sorgen zu machen: Als die Große Liebfrauentracht vor 25 Jahren zuletzt stattfand, war es zwar regnerisch. Doch Schauer fielen während des ganzen Tages immer nur vom Himmel, wenn sich die Pilger innerhalb einer der Kirchen entlang des Weges aufhielten.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Große Liebfrauentracht im Jahr 1256. Bis 1582 führte sie ganz selbstverständlich auch nach Geseke. Doch da Kur-Köln und somit auch Geseke protestantisch waren, wurde Verne Furchtbares angedroht, wenn die Katholiken mit dem Gnadenbild kommen würden. Daher wurde im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder Geseke ausgelassen und nur bis zur Landwehr in Upsprunge und von dort aus wieder nach Verne gegangen.

Heute allerdings sind die Pilger auch in Geseke willkommen. Dort startet früh um 5 Uhr morgens die Wallfahrt mit dem Reisesegen in der Stadtkirche. Von dort führt der Weg nach Verne, wo das Gnadenbild der Muttergottes aus der Kirche abgeholt wird. Weiter geht es über Salzkotten und Upsprunge, wo mitten in der Feldflur an der Grenze zwischen dem einstigen Kur-Köln und dem Erzbistum Paderborn die Statue an die Geseker übergeben wird. Nach einem Pontifikalamt in der Geseker Stadtkirche wird das Gnadenbild in einer letzten Etappe zurück nach Verne gebracht. Dort soll es um 21.30 Uhr wieder eintreffen.

Die meisten Teilnehmer, so erwarten die Organisatoren, dürften wohl nicht die kompletten 32 Kilometer mitgehen. Und das ist auch völlig in Ordnung: Der Einstieg für eine begrenzte Etappe ist jederzeit möglich. Um es den Teilnehmern einfach zu machen, haben die Organisatoren einen Bustransfer eingerichtet. Zentraler Punkt ist der Parkplatz Stukenberg in Verne. Informationen zu den genauen Abfahrtszeiten sowie viel weiteres Wissenswertes rund um die Große Liebfrauentracht finden sich online unter www.wallfahrt-verne.de.