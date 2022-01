Große Resonanz auf rares Angebot

Steinhagen

Zwei Turniere in einer Woche mit völlig unterschiedlichen Teilnehmern: Während am vergangenen Dienstag noch vornehmlich die professionellen Reiterinnen und Reiter an den Start gingen, standen beim Steinhagener Late-Entry Turnier am Samstag die Amateure und der Nachwuchs im Fokus.

Von Malte Krammenschneider