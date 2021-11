Große Unterstützung hat Umzug ermöglicht

„Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt“. Mit diesem Zitat von Benjamin Franklin eröffnete Anja Podtschaske, Leitung der Beratungsstelle Pro Familia Paderborn, den coronabedingt kleinen Sektempfang zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten am Busdorfwall 24.

Pro Familia stellt Räumlichkeiten am Busdorfwall 24 vor

Landrat Christoph Rüther (links) und Bürgermeister Michael Dreier überreichen ihre Gastgeschenke zur Einweihung an die Leiterinnen der Beratungsstelle Anja Podtschaske und Linda Faber.

Die hellen Räume in zentraler innerstädtischer Lage sind ein Gewinn für Ratsuchende und Beratende. Möglich wurde dies durch die Unterstützung aus der Bevölkerung, sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell. So spendete Elektro Fleitmann eine Küche und die Künstlerin Helga Freitag unterstützt mit ihren zur Verfügung gestellten Bildern die freundliche und harmonische Atmosphäre der Beratungsräume.

Anja Podtschaske stellte den Rückhalt der Beratungsstelle in der Bevölkerung heraus. Sie erinnerte an die Spendenaktion in den Jahren 2016 bis 2018. Unter Federführung von Rainer Rings und Reinhard Kersting konnte damals mit einer Crowdfunding-Aktion die Schließung der Paderborner Beratungsstelle verhindert werden.

Konfessionell unabhängige Beratungsstelle

Für den 2018 gegründeten Förderverein hob Roswitha Köllner die Notwendigkeit der Arbeit von Pro Familia als konfessionell unabhängige Beratungsstelle hervor. Sie machte deutlich, dass für die Finanzierung langfristig auch kommunale Unterstützung unabdingbar sei. Dabei bedankte sie sich bei Bürgermeister Dreier für den seit 2018 bestehenden Beitrag der Stadt.

In den anschließenden Grußworten zeigte sich Landrat Christoph Rüther beeindruckt sowohl von den Räumlichkeiten als auch von der Arbeit der Beratungsstelle. Er versprach, sich für eine Unterstützung der Beratungsstelle durch den Kreis stark zu machen. Bürgermeister Dreier zeigte sich optimistisch bezüglich des finanziellen Beitrags der Stadt auch in den nächsten Jahren.

Anschließend bestand für alle Gäste die Möglichkeit, sich über die Beratung und Projekte von Pro Familia zu informieren.