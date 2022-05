68 Fahrzeuge an der Autobahn 44 bei Lichtenau kontrolliert

Lichtenau

Bei einem Großeinsatz auf dem Rastplatz Sintfeld an der Autobahn 44 haben am Mittwoch mehrere Behörden zusammen gearbeitet. In fünfeinhalb Stunden wurden 68 Fahrzeuge überprüft, teilt die zuständige Bielefelder Polizei mit.