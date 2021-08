Großer Andrang inNiemöllers Mühle

Bielefeld

Punkt 14 Uhr haben schon die ersten Gäste am Mühlentor gestanden: Nach mehr als einjähriger Coronapause gab es endlich wieder Platenkuchen und Mühlenbrot aus dem Backhaus an Niemöllers Teich. Die Biergartenbänke waren so dicht besetzt, wie es die Corona-Schutzregeln zuließen.

Von Kerstin Sewöster